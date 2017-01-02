Yatırımcıya harç kolaylığı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'yi rekabet endeksinde üst sıralara taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, harç ödemeleri için artık vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak" dedi. Ağbal, söz konusu harçların artık diğer işlemlerin de yapıldığı sanayi ve ticaret veya ticaret odalarında tek noktada ödenebileceğini bildirdi. Yatırımlar ve işletmeler üzerindeki dolaylı vergi yüklerini aşağı çektiklerini, damga vergisi ve harçlarla ilgili önemli vergi istisnaları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, daha fazla uluslararası yatırım gelmesi için mevzuattaki belirsizlikleri bir bir kaldırdıklarını ifade etti.