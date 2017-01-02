Yatırımcıya harç kolaylığı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'yi rekabet endeksinde üst sıralara taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, harç ödemeleri içinartık vergi dairesine veyabankaya gitmek zorundakalmayacak" dedi. Ağbal, söz konusu harçların artık diğer işlemlerin de yapıldığı sanayive ticaret veya ticaret odalarında teknoktada ödenebileceğini bildirdi. Yatırımlar ve işletmeler üzerindeki dolaylı vergi yüklerini aşağı çektiklerini, damga vergisi ve harçlarla ilgili önemli vergi istisnaları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, daha fazla uluslararası yatırım gelmesi için mevzuattaki belirsizlikleri bir bir kaldırdıklarını ifade etti.
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