Türkiye'de 2007'de 146 megavat olan rüzgar enerjisi kurulu gücü, son 10 yılda yapılan 10 milyar dolarlık yatırımla yaklaşık 37 katına ulaşırken, toplam kurulu gücün yüzde 19'una sahip Balıkesir, bu alanda ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden (TÜREB) aldığı bilgiye göre, Türkiye'de üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 6-6,5'ini rüzgar enerjisinden sağlanan oluşturuyor.

Rüzgar enerjisinde halihazırda işletmede 127 firma yer alırken bulunurken, 54 proje de inşa halinde bulunuyor.

İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin yüzde 37,49'u Ege Bölgesi, yüzde 37,33'ü de Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.

Rüzgar enerjisinde toplam kurucu gücün (5 bin 146 megavata göre) yaklaşık yüzde 19'una sahip Balıkesir, 969 megavatla 1. sırada bulunurken, bu kenti 936 megavatla İzmir ve 574 574 megavatla Manisa izliyor. Balıkesir'de 97 megavat daha inşa halinde santral bulunuyor.

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'de 2016'nın temmuz başına kadar toplam rüzgar kurulu gücünün 5 bin 146 megavata ulaştığını söyledi.

Henüz 2016'nın 2. yarı verilerinin değerlendirilmediğini belirten Ataseven, "2016 sonunda 5 bin 500 megavat civarında bir kurulu güce ulaştığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Rüzgar enerjisi üretiminde ilk sırada Balıkesir'in bulunduğuna dikkati çeken Ataseven, halen yatırımların sürdüğünü anlattı.

"2017'DE 6 BİN MEGAVATLIK BEKLENTİ"

Ataseven, rüzgara enerjisine 2016'da yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade ederek, "Orman izinleri nedeniyle bekleyen projeler çözüme kavuşursa 2017'de kurulu gücün bin-bin 100 megavat kadar artacağını düşünüyoruz. Eğer böyle bir çözüm üretemezsek, inşa halindeki santrallerden ancak 700-800 megavatlık bir kısmın işletmeye geçeceğini öngörüyoruz.

Asıl sorun, 2015'te alınan başvurular, 2017'nin ilk çeyreğinde sonuçlandırılamazsa 2018 yılındaki kurulu güç miktarımız oldukça düşük rakamlarda seyredecek. 2007'de 146 megavat olan rüzgar kurulu gücü, yaklaşık 5 bin 500 megavat seviyesine ulaştı. Bu da yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor." diye konuştu.

Ataseven, 2014'te 803, 2015'te 956 megavatlık santralin işletmeye alındığını dile getirerek, "Bugüne kadar yaptığımız en iyi kurulu güç miktarlarına bu yıllarda ulaştık. 2014 ve 2015 yılındaki rüzgar performansımızla Avrupa'da 5, dünyada 10. sırada yer aldık. Eğer orman izinleriyle ilgili sıkıntıları çözebilirsek 2017'de de benzer bir yatırım rekoru görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.