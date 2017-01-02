Otomatik BES başladı

Çalışanlara ikinci emeklilik yolunu açan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hayata geçti. 45 yaş altı çalışanlar otomatik BES'e kademeli olarak katılacak. İlk etapta bin ve üzeri istihdamı olan özel işyerlerinde çalışanlar için uygulama başladı. Personel sayısı 250- 999 olan özel sektör firmaları ile kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan'dan, personel sayısı 100-249 olan özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise 1 Temmuz'dan itibaren sisteme geçecek. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren ve yeni işe giren 45 yaşını doldurmamış çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, prime esas kazancının yüzde 3'ü olacak. Çalışan isterse bu tutarı artırabilecek. En düşük prim tutarı, 53.32 lira olacak.



EN ÇOK 340 TL

Maksimum tutar ise 399.94 lira. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut BES'teki gibi yüzde 25 devlet katkısı teşviği verilecek. Çalışanlara 2 aylık cayma süresi tanınacak. Bu süre sonunda sistemde devam etmeye karar verenlere bin lira tutarında ek devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviği verilecek. Ayda 53.32 lira ödeme yapanın, yani asgari ücretlinin ilk yılın sonunda hesabındaki birikim, yaklaşık 680,84 lira yatırmış olmasına karşın yüzde 25'lik ve bin liralık devlet katkılarıyla bin 780 liraya ulaşacak. Ayrıca buna getiriler de eklenecek.



1 Ocak 2017: Bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri

1 Nisan 2017: 250-999 çalışanı olan işyerleri ile kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar

1 Temmuz 2017: 100-249 çalışanı olanlar 1 Ocak 2018: 50-99 çalışanı olanlar, mahalli idareler ve KİT'ler

1 Temmuz 2018: 10-49 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019: 5-9 çalışanı olanlar

