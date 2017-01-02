Otomatik BES başladı

45 yaş altı çalışanlar için BES’e otomatik katılım, bin ve üzeri çalışanı olan firmalarda başladı. Asgari ücretli ayda 53,32 lira ödeyecek. İlk yılın sonundaki birikimi ise devlet katkılarıyla bin 780 lira olacak
Çalışanlara ikinci emeklilik yolunuaçan otomatik BireyselEmeklilik Sistemi (BES)hayata geçti. 45 yaşaltı çalışanlar otomatikBES'e kademeli olarakkatılacak. İlk etapta bin veüzeri istihdamı olan özelişyerlerinde çalışanlariçin uygulama başladı.Personel sayısı 250-999 olan özel sektörfirmaları ile kamu idarelerive sosyal güvenlikkurumlarında çalışanlar 1Nisan'dan, personel sayısı100-249 olan özel sektörişyerlerinde çalışanlar ise1 Temmuz'dan itibarensisteme geçecek. Kamuve özel sektörde faaliyetgösteren ve yeni işe giren45 yaşını doldurmamışçalışanların ücretindenkesilecek asgari katkıpayı miktarı, prime esaskazancının yüzde 3'üolacak. Çalışan isterse bututarı artırabilecek. Endüşük prim tutarı, 53.32lira olacak.
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Maksimum tutar ise399.94 lira. Çalışanlartarafından ödenen katkıpaylarına, mevcut BES'tekigibi yüzde 25 devletkatkısı teşviği verilecek.Çalışanlara 2 aylık caymasüresi tanınacak. Bu süresonunda sistemde devametmeye karar verenlerebin lira tutarında ekdevlet katkısı sağlanacak.Emeklilik halinde isehesabındaki birikimien az 10 yıl süreli yıllıkgelir sigortası sözleşmesikapsamında almayı terciheden çalışana birikimininyüzde 5'i oranında ekdevlet katkısı teşviğiverilecek.Ayda 53.32 liraödeme yapanın, yaniasgari ücretlinin ilk yılınsonunda hesabındakibirikim, yaklaşık 680,84lira yatırmış olmasınakarşın yüzde 25'lik ve binliralık devlet katkılarıylabin 780 liraya ulaşacak.Ayrıca buna getiriler deeklenecek.
1 Ocak 2017: Bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri 1 Nisan 2017: 250-999 çalışanı olan işyerleri ile kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Temmuz 2017: 100-249 çalışanı olanlar 1 Ocak 2018: 50-99 çalışanı olanlar, mahalli idareler ve KİT'ler 1 Temmuz 2018: 10-49 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019: 5-9 çalışanı olanlar
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