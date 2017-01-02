Ödemeye dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarını yapılandıranlar dikkat! Peşin ödemeler ve ilk taksit ödemeleri için bugün son gün. Bugün mesai bitimine kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksitin süresinde ve tam ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmaya başvuranlar, borçlarını ana paraya yakın tutarda ödeyerek kapatma imkanı elde etmişti.