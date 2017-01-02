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Kimlikler değişiyor

Kimlikler değişiyor
Yeni kimlik kartı başvuruları alınmaya başladı. Vatandaşlar, Nüfus Müdürlükleri'nden veya online randevu sistemiyle kimlik kartı başvurusu yapabiliyor. Kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, başvuru için yeterli. Kimlik kartı bedelleri ise; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL olarak belirlendi. 10 yıllık olacak kartları, 10 yıl kullanılacak. Temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları; vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandı.

Yunus Emre KAVAK
Etiketler:
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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