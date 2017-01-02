Kimlikler değişiyor

Yeni kimlik kartı başvuruları alınmaya başladı. Vatandaşlar, Nüfus Müdürlükleri'nden veya online randevu sistemiyle kimlik kartı başvurusu yapabiliyor. Kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, başvuru için yeterli. Kimlik kartı bedelleri ise; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32TL olarak belirlendi. 10 yıllık olacak Yeni kimlik kartları, 10 yıl kullanılacak. Temaslı-temassızyonga içeren ve uluslararasıstandartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları; vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandı.
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