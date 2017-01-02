Kart faizi düştü

TÜKETİCİYİ UYARDI
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2006'da yüzde 5.75 seviyesinde belirlenen azami akdi faiz oranının yüzde 1.84'e düşürüldüğünü belirterek, "Bu oran, bankacılık sektörünün uygulayabileceği azami oranı ifade ediyor. Bankalar bu orandan daha düşük bir oran uygulayabilecek" dedi. Merkez Bankası tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesinde, ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarını dikkate alan bir hesaplama yönteminin benimsendiğini kaydeden Çetinkaya, "Yeni yönteme göre söz konusu kredi kartı azami faiz oranları, ihtiyaç kredisi faiz oranları ile kredi kartlarının taşıdığı ilave riskler ve maliyetler dikkate alınarak belirlenmeye başladı" diye konuştu. Çetinkaya, tüketicileri de şu sözlerle uyardı: "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu ihtiyaçlarını kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamalarının menfaatlerine olacağı değerlendirilmektedir." Merkez'in bu kararının ardından bazı bankalar da kredi faizlerinde indirime gitmeye başladı.
ESNAFA İNDİRİMLİ KREDİ
Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara 2017'de kullandırılacak kredilerle, önceki yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2017'ye devreden kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre ayrıca; kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren, 'esnaf vergi muafiyet belgesi' sahibi olanlarla, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık ustalık belgesi olan, bu belgeyle son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyenlere 2017'de kullandırılacak krediler ve bakiyesi 2017'ye devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirimine gidilecek. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren genç esnaf ve sanatkarların da KOSGEB tarafından onaylanan projelerine 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılacak.
HAZAL ATEŞ
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