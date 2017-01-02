İstanbul’un 2016 enflasyonu % 9.12

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre; şehirde 2016'da perakende fiyatlar yüzde 9.12 ve toptan fiyatlar yüzde 10.88 arttı. İTO Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre 'ortalama fiyatlar' yüzde8.13 artarken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ne göre toptan fiyatlar 'ortalama' yüzde 5.87 yükseldi. Aralık'ta perakende fiyatlar yüzde 1.71, toptan fiyatlar yüzde1.77 yükseldi. Aralık'ta perakende fiyatlar bir önceki aya göre; gıda harcamalarında yüzde 3.02, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.68 arttı.
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