Yol Durumu
  1. Gençlere KOSGEB destekli iş fırsatı
  2. Borsada spora yatıran kazandı

’un 2016 u % 9.12

İstanbul’un 2016 enflasyonu % 9.12
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre; şehirde 2016'da perakende fiyatlar yüzde 9.12 ve toptan fiyatlar yüzde 10.88 arttı. İTO Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre 'ortalama fiyatlar' yüzde 8.13 artarken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ne göre toptan fiyatlar 'ortalama' yüzde 5.87 yükseldi. Aralık'ta perakende fiyatlar yüzde 1.71, toptan fiyatlar yüzde 1.77 yükseldi. Aralık'ta perakende fiyatlar bir önceki aya göre; gıda harcamalarında yüzde 3.02, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1.68 arttı.
Etiketler: ,
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar