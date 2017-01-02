İşsize 14 bin 112 TL

Yeni yılda işsizlik maaşı da yükseldi. Asgari ücretteki artış, işsizlere ödenecek parayı artırdı. İşsizlere bu yıl ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok bin 411 lira 20kuruş ödenecek. İşsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. İşşizlik maaşından binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. 2016'da en düşük işsizlik maaşı 653 lira 80 kuruş, en yüksek işsizlik maaşı da bin 307 lira 60 kuruş olarak uygulandı. 2017'de ise işsizlere ödenen maaş, damga vergisi kesilmiş olarak en düşük 705 lira 60kuruş, en yüksek bin 411 lira 20 kuruş olacak. Böylece işsizlik maaşında 51 lira ile 103 lira arasında artış yaşandı. Bu maaşı almak için, son 3 yılda en az 600 gün sigortalı çalışmak ve son 120 günde işsizlik primi ödemek gerekiyor. Maaş alma süresi de 6 ay ile 10 ay arasında değişiyor. Buna göre: 2017'de 10 ay işsizlik maaşı ödenen kişi, 7 bin 56 lira ile 14 bin 112lira arasında para alabilecek.