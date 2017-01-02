İndirim sevindirdi

Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için 89 lira olarak uygulanan geçiş ücreti, dün gece saat 00.00'dan sonra yüzde 26indirimle 65.65 lira olarak değiştirildi. İndirimli fiyat uygulaması vatandaşı sevindirirken, köprüde yoğunluk yaşandı. İndirimi öğrenen sürücüler, OsmangaziKöprüsü'nü tercih etti. Yılbaşı tatilini İstanbul dışında geçirenler, rotayı köprüye çevirdi. Yalova'dan İstanbul'a Altınova gişelerinden geçiş yapan Tarkan Tuna, indirimi çokgüzel bulduğunu belirterek, "Fiyat indirimi iyi oldu. İndirim uygulanmadan önce arabalı vapurla seyahat ediyordum" dedi. Artık sık sık köprüyü kullanacaklarını söyleyen Levent Oğuz da "Karamürsel'de akrabalarımız var, daha çok gelip, gideceğiz. Daha önce körfezi dolaşıyorduk, sıkıntı çekiyorduk. Fiyat indirimi gayet iyi. İndirim kararına sevindik" diye konuştu.
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