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İkramiye geliyor

Memura ikramiye geliyor!
Meclis'in bu haftaki gündem maddesi, memur emeklilerine ek ikramiye ödenmesini içeren düzenleme olacak. TBMM Genel Kurulu, 'torba tasarı'yı ele alacak. Bu tasarıda yer alan düzenlemeye göre; 30 yıldan fazla ne hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye verilecek.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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