Her yıl 15 bin emekliye ev

TOKİ Başkanı Ergün Turan, "2016 yılı içinde 60 bin konutun yapımını hedeflediğimizi beyan etmiştik. Yukarı yönde revize ederek, 64 bine çıkardık. 2016, TOKİ'nin son 13 yılın en yüksek konut üretimini yaptığı yıldır" dedi. Emeklilerin konut taleplerini karşılamaya yönelik, arazi üretiminde yoğun çalışma dönemine girdiklerini kaydeden Turan, "Emekli vatandaşlarımızı Anadolu'da ortalama 250 liradan, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ise 350-400 liradan başlayan taksitlerle yuva sahibi yapıyoruz. 2016'da 15 bin emeklimizi ev sahibiyaptık. Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
REKOR KIRILACAK TOKİ Başkanı Turan, 2017 yılında 65 bin sosyal konut inşa edeceklerini, bu rakamla 2016'daki hedefi de aşacaklarını söyledi. 2016'da 20 okul, 3 üniversite, 10 yurt, 10 hastane, 135 ticaret merkezi, 69 cami, 13 kamu hizmet binası, 6 sosyal tesis ve bir stadyum inşa edildiğini belirten Turan, "Diğer uygulamalarımız ile 2016'da 683 sosyal donatı inşa ettik. 2017'de artırarak devam edeceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.