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Gençlere destekli iş fırsatı

Gençlere KOSGEB destekli iş fırsatı
İşsiz gençleri iş sahibi yapmak için kolları sıvayan Bereket Döner, en az 3 bin genci kapsayan proje uygulamaya koydu. KOSGEB destekli Döner Durakları ile işsiz gençler eğitim sonrası kendi işinin patronu olacak. Bereket CEO'su Muhammet Nezif Emek, "Projeyi ilk aşamada büyükşehirlerin en hareketli lokasyonlarında uygulamaya koyuyoruz. Gençler Döner Akademi'de eğitime alacak. Mezun olanlar destekli Bereket Durakları'nın sahibi olarak iş hayatına atılacak" dedi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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