Gençlere KOSGEB destekli iş fırsatı

İşsiz gençleri iş sahibi yapmak için kolları sıvayan Bereket Döner, en az 3 bin genci kapsayan proje uygulamaya koydu. KOSGEB destekli Döner Durakları ile işsiz gençler eğitim sonrası kendi işinin patronu olacak. Bereket CEO'su Muhammet NezifEmek, "Projeyi ilk aşamada büyükşehirlerin en hareketli lokasyonlarında uygulamaya koyuyoruz. Gençler Döner Akademi'de eğitime alacak. Mezun olanlar KOSGEB destekli Bereket Durakları'nın sahibi olarak iş hayatına atılacak" dedi.
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