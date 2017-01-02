Borsada spora yatıran kazandı

Yatırımcıların geçtiğimiz yıl boyunca en çok konuştuğu dolar/TL 2016'da yüzde 21 değer kazanırken, aynı dönemde Borsa İstanbul'da 'doğru' sektöre yatırım yapanlar yüzde 50'yi aşan getiriler elde etti. Borsa İstanbul'da bu yıl en çok değer kazanan sektör endeksi yüzde 57.80 ile spor oldu. Spor endeksi içinde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 123.62 ileTrabzonspor oldu. Trabzonspor'u yüzde 85.19 ile Beşiktaş, yüzde 82.80 ile Galatasaray izledi.
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