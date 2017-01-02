Yol Durumu
  1. İstanbul’un 2016 enflasyonu % 9.12
  2. Yatırımcıya harç kolaylığı

da spora yatıran kazandı

Borsada spora yatıran kazandı
Yatırımcıların geçtiğimiz yıl boyunca en çok konuştuğu dolar/TL 2016'da yüzde 21 değer kazanırken, aynı dönemde Borsa İstanbul'da 'doğru' sektöre yatırım yapanlar yüzde 50'yi aşan getiriler elde etti. İstanbul'da bu yıl en çok değer kazanan sektör endeksi yüzde 57.80 ile spor oldu. Spor endeksi içinde yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 123.62 ile Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u yüzde 85.19 ile Beşiktaş, yüzde 82.80 ile Galatasaray izledi.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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