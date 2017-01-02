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Borçlar siliniyor

Borçlar siliniyor
Gelir testine girmediği için tavan tutardan Genel Sağlık Sigortası prim borcu birikenler dikkat! Bugün mesai bitimine kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuranların borcu, teste göre yeniden hesaplanacak. Hane içindeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olanların borcu silinecek. Gelir bu rakamın üzerindeyse, prim borçları gelir seviyesine göre güncellenecek.
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  • 02 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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