Emekliler de artık memurlar gibi banka promosyonu alacak. 3 yıl için belirlenen promosyonun Şubat'tan itibaren ödenmesi planlanıyor. İşte promosyon alma formülü:
● Emeklilere promosyonukamu bankaları verecek.
● Promosyon tek seferde emekliye ödenecek. Verilecek para, belirlenen tutarların altında olamayacak.
● Emekliler ve haksahipleri, promosyon anlaşmasıyapılan bankalar arasındançalışacakları bankaları tercihedecek.
● Promosyon ödemesi için aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin bulunması gerekecek.
● Emeklilere promosyondışında da avantajlarsunulacak. Maaşın tamamıATM'den tek seferde ücretsizçekilebilecek.
● Kamu bankalarıyla anlaşma sağlansa da özel bankaların da emekli maaş pastasında yer alabilmek için promosyon ödemelerine başlaması bekleniyor.
İKRAMİYE FARKI GELİYOR Yeni yılda memur emeklilerine ayrıca ikramiye farkı var. 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan hertam hizmet yılı için ikramiyeverilmesine ilişkin düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte başvuru süreci başlayacak. İkramiyenin 7bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ayiçerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Daha önce başvuru yapmış olanlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başvurmuş sayılacak.
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