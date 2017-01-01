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alma formülü

11.5 milyon emekliye süreci başladı. Emekliler paralarını almak için önce bankayı seçecek

Promosyon alma formülü
Emekliler de artık memurlar gibi banka u alacak. 3 yıl için belirlenen promosyonun Şubat'tan itibaren ödenmesi planlanıyor. İşte promosyon alma formülü:
Emeklilere promosyonu kamu bankaları verecek.
● Promosyon tek seferde emekliye ödenecek. Verilecek para, belirlenen tutarların altında olamayacak.
Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edecek.
● Promosyon ödemesi için aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin bulunması gerekecek.
Emeklilere promosyon dışında da avantajlar sunulacak. Maaşın tamamı ATM'den tek seferde ücretsiz çekilebilecek.
● Kamu bankalarıyla anlaşma sağlansa da özel bankaların da emekli maaş pastasında yer alabilmek için promosyon ödemelerine başlaması bekleniyor.




İKRAMİYE FARKI GELİYOR
Yeni yılda memur emeklilerine ayrıca ikramiye farkı var. 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte başvuru süreci başlayacak. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Daha önce başvuru yapmış olanlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başvurmuş sayılacak.
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