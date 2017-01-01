Patronlar umutlu

15 Temmuz'da tarihimizde görülmemiş bu iç tehdit, bizi uçurumun kenarına sürükledi. Geleceğimizi hedef alan başarısız darbe girişimi karşısında milletimiz, demokrasiyi yürekten sahiplendi. 2017 için temennimiz; terörün son bulduğu, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve evrensel değerlerin hakim olduğu, her alanda ihtiyaç duyulan reformların hız kazandığı, çağdaş medeniyet normlarına daha çok yaklaştığımız ve her zorluğun üstünden 'biz' olarak geldiğimiz bir yıl olmasıdır.
Zorlu Holding Başkanı Ahmet Zorlu:
Özellikle 2018 ve sonrasında yüzde 5 civarında büyüme ortalamasını yakalayabiliriz. Türkiye bunu başarabilecek güce ve potansiyele sahip. Ülke olarak en çok ihracat yaptığımız coğrafya Avrupa. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişlemeyi bir süre daha uzatması olumlu bir gelişme. Bu, Avrupa pazarında olabilecek sıkıntıları hafifletecektir.
Kibar Holding Başkanı Ali Kibar:
TL'nin değerinin azalması, rekabete giremediğimiz bazı pazarlara 2017'de yönelmemizi sağlayabilir. 2017 için iş planlarını hazırladık. İhracat pazarlarına ağırlık vereceğiz. Ağırlıklı olarak sanayi malları üretimi yapıyoruz. Türk Lirası'nın değerinin azalması, rekabete giremediğimiz bazı pazarlara 2017 yılında yönelmemizi sağlayabilir. İçerdeki daralmayı yurt dışı pazarlardan geri kalmayarak telafi edeceğiz.
Torunlar GYO Başkanı Aziz Torun:
Bu kadar olumsuzluk başka bir coğrafyada, hele hele gelişmiş ülkelerde yaşansaydı, o ülkenin ekonomisi, vatandaşlarının ruh hali şu anda çok vahim bir durumda olurdu. Türk insanını aslında gönülden kutlamak gerekiyor. 2016'daki kayıpların, 2017'de telafi edilmesini umuyoruz.
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