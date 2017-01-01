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Osmangazi’de geçiş indirimi

Osmangazi’de geçiş indirimi
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 'nde geçiş ücretlerinde indirim yapıldığını belirtti. "89 lira olan geçiş ücreti 65,65 liraya düşürüldü" dedi. Bakan Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçişlerin de 11.95 lira olacağını bildirdi. Ayrıca, Boğaz Köprüleri'nden otomobil geçişi 7 lira olurken, otoyolda en yakın mesafe 2.25 TL, en uzak mesafe ise 20 lira olarak belirlendi.
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