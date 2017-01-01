Lüks yatta rekor

Türkiye'nin lüks ve ultralüks tekne yapımındaki lideri Antalya Serbest Bölge'de bu yıl toplam 35 yat projesi tamamlanarak, sahiplerine teslim edildi. Geçen yıl 83 milyon dolar olan yat ihracatı geliri ise bu yıl yüzde 63'lük rekor artış kaydederek 135 milyon dolara yükseldi. ASBAŞGenel Müdürü Zeki Gürses, geçen yıl denize indirilen yat sayısının 38 olduğunu, ancak metre ve gelir anlamında bu yılın geçen yılı aştığını kaydetti. Geçen yılki 38 yatın toplam metre uzunluğunun 583, gelirinin ise 83 milyon dolar olduğunu belirten Gürses, bu yıl satış gelirinin 135 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu yıl üretilen yatlardan 30milyon dolarlık Samurai dikkat çekti
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