Günde 3 tane mağaza açacak

2016 yılının son günlerinde 4 binincimağazasını hizmete sunan ve 17 binçalışana ulaşan ŞOK Market, 2017'deher gün üç mağaza açmayı, yılın sonundabin yeni mağazayı tüketicisiylebuluşturmayı hedefliyor. ŞOK MarketlerCEO'su Uğur Demirel, 2011'de bin 200mağaza ile aldıkları şirketi, 4 yılda 4 katıbüyüttüklerine işaret etti. 2016'da yüzde40'a yakın büyüme yakaladıklarını belirtenDemirel, "2016'da 4 bin kişiye istihdamsağlayarak çalışan sayımızı 17 bineyükselttik. Dev bir perakende ailesi olduk.2017 yılında, bin yeni mağaza açıp marketsayımızı 5 bine çıkaracağız. 2016'damağazalarımızın 3'te 2'sini değiştirmişolduk" dedi.
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