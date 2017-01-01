Günde 3 tane mağaza açacak

2016 yılının son günlerinde 4 bininci mağazasını hizmete sunan ve 17 bin çalışana ulaşan ŞOK Market, 2017'de her gün üç mağaza açmayı, yılın sonunda bin yeni mağazayı tüketicisiyle buluşturmayı hedefliyor. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, 2011'de bin 200 mağaza ile aldıkları şirketi, 4 yılda 4 katı büyüttüklerine işaret etti. 2016'da yüzde 40'a yakın büyüme yakaladıklarını belirten Demirel, "2016'da 4 bin kişiye istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 17 bine yükselttik. Dev bir perakende ailesi olduk. 2017 yılında, bin yeni mağaza açıp market sayımızı 5 bine çıkaracağız. 2016'da mağazalarımızın 3'te 2'sini değiştirmiş olduk" dedi.