Emekliye yeni maaş

11.6 milyon emekliye bu ay zam var. SSK ve Bağ-Kur’lulara enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve oluşursa enflasyon farkı verilecek. Enflasyon zammı ve fark için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nda...
Emekliler bu yıl çiftezam alacak. Hem buay hem de Temmuz'damaaşlar artırılacak. SSK veBağ-Kur emeklileri, bir önceki6 aylık dönemde gerçekleşenenflasyon kadar zam alacak.Memur emeklilerinin zammı iseOcak'ta yüzde 3, Temmuz'dayüzde 4 olacak, ayrıca enflasyonfarkı oluşursa bu da maaşlaraeklenecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerininOcak zammının oranı ayın3'ünde belli olacak. Türkiyeİstatistik Kurumu'nunaçıklayacağı verilerle, 2016'nınikinci 6 aylık dönemindegerçekleşen enflasyon ortayaçıkacak. SSK ve Bağ-Kuremeklileri, çıkan orana görehesaplanan zamlı paralarınıayın 16'sından itibaren maaşödeme günlerinde alacak. Memuremeklilerine ise bu ay yüzde3 zam ve oluşursa enflasyonfarkı var. Enflasyon farkıolup olmayacağı, ayın 3'ündeortaya çıkacak. 2016'nın ikinciyarısındaki enflasyon yüzde 5'iaşarsa fark söz konusu olacak.Memur emeklilerine maaşları herayın 1'i ile 5'i arasında ödeniyor.Enflasyon farkı bekleneceği içinmemur emeklileri bu tarihlerdemaaşlarını zamsız olarak alacak.Zam farkı daha sonra ödenecek.
YÜZDE 3.73 OLACAK
Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olarak gerçekleşecek, memur emeklilerine ise enflasyon farkı oluşmayacak, sadece yüzde 3'lük zam maaşlara yansıtılacak. Yine tahminlere göre, Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 3.59, memur emeklilerinde yüzde 4+ yüzde0.59 olarak gerçekleşecek. Kesin tutarlar TÜİK'in Ocak ve Temmuz aylarında açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.
MEMURA DA ÇİFTE ARTIŞ VAR Bu yıl memurlara da çifte zam var. Memurlara Ocak'ta yüzde 3 zam ve oluşursa enflasyon farkı verilecek. Fark olup olmayacağı ayın 3'ünde belli olacak. Memurlar ayın 15'inde zamlı maaşlarını alacak. Memurlara yeni maaşlarıyla birlikte 14 günlükzam farkı da verilecek. Temmuz'da da memurlara yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.
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