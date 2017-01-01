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Emekliye yeni maaş

11.6 milyon emekliye bu ay zam var. SSK ve Bağ-Kur’lulara enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve oluşursa enflasyon farkı verilecek. Enflasyon zammı ve fark için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nda...

Emekliye yeni maaş
Emekliler bu yıl çifte zam alacak. Hem bu ay hem de Temmuz'da maaşlar artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklilerinin zammı ise Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 olacak, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı ayın 3'ünde belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle, 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, çıkan orana göre hesaplanan zamlı paralarını ayın 16'sından itibaren maaş ödeme günlerinde alacak. Memur emeklilerine ise bu ay yüzde 3 zam ve oluşursa enflasyon farkı var. Enflasyon farkı olup olmayacağı, ayın 3'ünde ortaya çıkacak. 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak. Memur emeklilerine maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında ödeniyor. Enflasyon farkı bekleneceği için memur emeklileri bu tarihlerde maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam farkı daha sonra ödenecek.

YÜZDE 3.73 OLACAK
Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olarak gerçekleşecek, memur emeklilerine ise enflasyon farkı oluşmayacak, sadece yüzde 3'lük zam maaşlara yansıtılacak. Yine tahminlere göre, Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 3.59, memur emeklilerinde yüzde 4+ yüzde 0.59 olarak gerçekleşecek. Kesin tutarlar TÜİK'in Ocak ve Temmuz aylarında açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.

MEMURA DA ÇİFTE ARTIŞ VAR
Bu yıl memurlara da çifte zam var. Memurlara Ocak'ta yüzde 3 zam ve oluşursa enflasyon farkı verilecek. Fark olup olmayacağı ayın 3'ünde belli olacak. Memurlar ayın 15'inde zamlı maaşlarını alacak. Memurlara yeni maaşlarıyla birlikte 14 günlük zam farkı da verilecek. Temmuz'da da memurlara yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.
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