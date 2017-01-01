Dikkat ceza!

* Trafik cezaları yüzde 3.83 zamlandı. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206,5 lira oldu. Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 876 lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası bin 99 lira olacak. Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira ceza kesilecek.
* Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ücret sınırları ve ceza miktarları, yüzde 3.83 artırıldı. Fatura ya da perakende satış fişi alınmaması veya verilmemesi durumunda 210 lira ceza ödenecek.
* Çevre Kanunu uyarınca 2017'de uygulanacak idari para cezaları, Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında artırıldı. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 203 lira para cezası kesilecek. Gürültü ve titreşime neden olanlara konutlar için 843 lira, ulaşım araçları için 2 bin 543 lira, işyerleri ve atölyeler için 8 bin 491 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 25 bin 486 lira para cezası kesilecek. Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 54 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 2 bin 117 lira ceza verilecek.
* 2016'da 46 lira olan Özel İletişim Vergisi, 47 lira oldu.
* 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin 623 lira olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 646 liraya çıktı. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 997 liradan bin 35 liraya yükseldi. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 23 bin 586 liraya çıktı. En düşük MTV tutarı ise 68 lira ile 1300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlarda.
* Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak.
* 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163.3 liradan 175.5 liraya, 2 yıllıklarda ise 266.4 liradan 286.4 liraya yükseldi. B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 433.1 lira oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.