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Oldu-bitti ücreti yargıya taşınıyor

Oldu-bitti ücreti yargıya taşınıyor
İstanbul'da taksimetrelere indi-bindi ücreti adı altında 8.75 liralık tarife getirilmesi, tepkilere yol açtı. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Taksi ücretlerine zaten 3-4 ay evvel yüzde 8 ile yüzde 10 arasında zam yapıldı. Bu 8.75 liralık indibindi ücreti, uygulamada 10 lira olarak uygulanacaktır. Vatandaş, taksinin kapısını açtığı anda 10 lira vermiş olacak" dedi. Bu kararın, diğer toplu taşıma araçlarına gelecek zamların da habercisi olduğunu söyleyen Deniz, "Karar uygulanırsa, konuyu yargıya taşıyacağız" şeklinde konuştu.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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