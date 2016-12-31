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fiyatı 12 kuruş arttı

Motorin fiyatı 12 kuruş arttı
Akaryakıt dağıtım şirketleri, in litre fiyatına 12 kuruş zam yaptı. bugün yürürlüğe girdi. Motorinin litre fiyatı Ankara'da 4.49 liradan 4.61 liraya, İstanbul'da 4.44 liradan 4.56 liraya, İzmir'de ise 4.46 liradan 4.58 liraya çıktı. Akaryakıt fiyatları firmalara göre değişiklik gösterirken, dağıtım şirketleri, 22 Aralık Perşembe günü benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapmıştı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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