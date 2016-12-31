Genç işsize müjde

Başbakan YardımcısıNurettin Canikli, Türkiyeekonomisinde güçlü büyümenin2017'ye damgasını vuracağınısöyledi. "2017 yılı ekonomideTürkiye'nin yükseldiği biryıl olacaktır" diyen Canikli,"İhracatın ithalatı karşılama oranıyüzde 80'lerin üzerine çıkacak,600 binin üzerinde gencenet bir istihdam kapasitesioluşacaktır. Bunun 500 bintanesi kamunun desteği ama özelsektör eliyle gerçekleştirilecek,100 bin istihdam kapasitesi dekamu tarafından oluşturulacak"şeklinde konuştu. 2017'deyatırım teşvik belgesi kapsamındayapılacak olan imalata yönelikyatırım harcamaları için yatırımakatkı oranını, mevcut oranailave olarak yüzde 15 dahaartırdıklarını anlatan Canikli,"2017'de iş olanakları veistihdamı artırmaya, özel sektörfirmalarımızın maliyetlerinidüşürmeye yönelik tedbirlerimizdevam edecek" dedi.
SEFERBERLİK VAR
Kamu ve özel kesim yatırımlarının üretim ve istihdamı öne çıkaracağını vurgulayan Canikli, Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte daha fazla yatırım, istihdam ve refahın artırılması için 'ekonomikseferberlik' ilan edildiğini belirtti.
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