Yol Durumu
  1. Motorin fiyatı 12 kuruş arttı

Elektriğe yok

Elektriğe zam yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak itibariyle elektriğe uygulanmayacağını bildirdi. Yapılan çalışma neticesinde dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olduğu belirtilen açıklamada, bu iki bedelin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde artış olmadığı açıklandı. Ayrıca EPDK, mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın değişmeyeceğini bildirdi.
Etiketler: ,
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar