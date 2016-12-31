Elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak itibariyle elektriğe zam uygulanmayacağını bildirdi. Yapılan çalışma neticesinde dağıtım bedelinde artış söz konusu iken enerji bedelinde düşüş olduğu belirtilen açıklamada, bu iki bedelin toplamından oluşan ve tüketicinin muhatap olduğu nihai bedelde artış olmadığıaçıklandı. Ayrıca EPDK, mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın değişmeyeceğini bildirdi.
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