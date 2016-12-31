EGA’den Takvim’e teşekkür plaketi

Ekonomi GazetecileriDerneği'nin (EGD) geleneksel'Yılbaşı Buluşması'nın 12'ncisiTürkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Dış Ticaret Kompleksi'ndegerçekleştirildi. EGDüyeleri, siyaset ve iş dünyasındanisimlerin bir araya geldiğietkinlikte, ekonomi gazeteciliğinekatkılarından ötürü TakvimGazetesi Genel Yayın YönetmeniErgün Diler'e plaketverildi. Ergün Diler'in plaketiniTürkiye İhracatçılar MeclisiYönetim Kurulu Üyesi MuratAkyüz, Takvim GazetesiHaber Müdürü Mevlüt Yüksel'everdi.
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