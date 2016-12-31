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EGA’den ’e teşekkür plaketi

EGA’den Takvim’e teşekkür plaketi
Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel 'Yılbaşı Buluşması'nın 12'ncisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlikte, ekonomi gazeteciliğine katkılarından ötürü Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'e plaket verildi. Ergün Diler'in plaketini Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e verdi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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