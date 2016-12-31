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60 milyonluk hayal

60 milyonluk hayal
Milli Piyango bu akşam çekilecek. nin 60 milyon lira olmasından sonra biletlere çok yoğun talep oldu. Son gün öncesi biletlerin yüzde 99'unun tükendiği açıklanırken bugün de son biletlerin satılacağı belirtildi. Bilet fiyatları ise bu yıl artırıldı. Çeyrek bilet 15 yarım bilet 30 ve tam bilet 60 liradan satılıyor. Bugüne kadar büyük ikramiyelerin ekseriyetle çeyrek bilete çıkması bu biletlerin daha çok satılmasına yol açıyor. Büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa dörde bölünmüş olacak. Bu kez bir kişiye 15 milyon lira verilecek. çekilişi bu akşam saat 21.00'den sonra başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 24.00'de olacak.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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