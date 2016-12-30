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Esnafa 10 ay

İşçiler için olan işsizlik fonunun benzeri esnaf için de kuruluyor. Taslak hazırlandı. Faaliyetini bırakan ve iflas kararı alarak sigortalılığını sonlandıranlara 10 aya kadar ödenecek.

Esnafa 10 ay işsizlik maaşı
Esnafa dönemi başlıyor. Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı taslağı hazırlandı. Mevcut İşsizlik Sigortası Fonu'na benzer bir sistemin kurulması esasına dayanan taslağa göre;

* Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, noterler, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları da bu düzenlemeden yararlanabilecek.

* Esnaf ve sanatkarlar faaliyetini bırakmaları (kayıtlı oldukları tüm işletmelerini terkin yapmaları) ve iflas kararı alarak sigortalılığını sonlandırmaları durumunda işsizlik maaşı almak için başvurabilecek.

* Fondan son 3 yılda en az 600 gün ahilik sigortası primi ödeyenler yararlanabilecek. Prim borcu bulunanlar için ise sigortalının en az 600 gün prim ödemiş olması şartı ile sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren geriye doğru en fazla 90 güne kadar olan prim borçları merkezi bütçeden karşılanarak Ahilik Sigortası Fonu'ndan aylık (ahilik ödeneği) bağlanacak.

* Sigortalılara son 4 aylık ortalama kazancının yüzde 40'ı oranında 10 ay süreyle maaş verilecek.
Etiketler:
  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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