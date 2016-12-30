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abonelik fiyatı arttı

Doğalgaz abonelik fiyatı arttı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılında dağıtım şirketlerinin abonelerden tahsil edeceği bağlantı ve iç tesisat işlem bedellerini belirledi. Abonelik bedellerine zam yapılırken; şofben ve ocak bedellerinde ise indirim uygulandı. Kurumun enflasyonu baz alarak belirlediği tarifelere göre aboneler; 2016'da doğalgaz bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 425 lira öderken, 2017'de 455 lira verecek. Doğalgazda güvence bedeli bu yıl olduğu gibi 2017'de de 386 lira olacak.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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