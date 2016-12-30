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Yıldırım 4 projeyi onayladı

, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayladı.

Başbakan Yıldırım 4 projeyi onayladı
lık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan , Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yozgat Havalimanı ve Karaman Havalimanı projeleri ile DHMİ Genel Müdürlüğü Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onaylayarak 2016 yılı yatırım programına ekledi.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 21:54
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