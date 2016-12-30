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Türkiye'nin savunma sanayi devleri ve yeni bir sözleşmeye imza attı.

Barış Kartalına milli yazılım

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile Boeing firması arasındaki anlaşmayla temin edilen B737-700 tipi Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı'nın (HİK) yazılım güncelleme-geliştirme çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalar dahilinde Türkiye'nin savunma sanayi devleri ve HvKK uçklarına yazılım desteği konusunda anlaştı.

HAVELSAN'ın resmi sosyal medya hesabında konuyla alakalı şu bilgilere yer verildi:

HvKK Barış Kartalı Uçaklarının Elektronik Destek Tedbir Sistemlerinin yazılım güncellenmesi için HAVELSAN ve ASELSAN sözleşme imzaladı.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 18:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ahmet tan ahmet tan

yabancı teknoloji silah sanayi ürünlerinin hepsinde kripto şifreler üretici ülkelerin elindedir ve kimseye vermezler sattıkları ürünü istedikleri anda uydu kanalıyla işlevsiz hale getirirler.Milli yazılım yoluyla kripto şifre bize ait olur ve yabancı ülkeler müdahale edemezler.Satın alırken hemen milli yazılımı geliştirmek gerekiyor....Geç kalınmış bir karar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.12.2016 19:21
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