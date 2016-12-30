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inşaatında sona doğru

hattının Gürcistan-Türkiye arasındaki bölümünde deneme sürüşleri yapıldı. Projenin 2017'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu inşaatında sona doğru

hattının Gürcistan-Türkiye arasındaki bölümünde deneme sürüşleri yapıldı.

Azerbaycan Devlet Demir Yollarından yapılan açıklamada, hattın Gürcistan kısmındaki inşaatının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Açıklamada, geçtiğimiz günlerde hattın Gürcistan'dan Türkiye sınırına kadar olan bölümünde dizel lokomotiflerle deneme sürüşleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ahılkelek istasyonunda yüklü vagonların tekerlek değiştirme denemelerinin başarılı şekilde yapıldığı vurgulanırken aynı istasyonda yüksek tonajlı konteynerlerin bir vagondan diğer vagona taşıma işleminin de denendiği hatırlatıldı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak projesi olan hattın 2017'nin ilk yarısında faaliyete başlaması öngörülüyor.
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  • 30 Aralık 2016, Cuma 15:48
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