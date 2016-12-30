Asgari ücret bin 404 TL

2017’de asgari ücret yüzde 8 zamlı olacak. Halen bin 300 lira olan net asgari ücret, 1 Ocak’ta bin 404 liraya yükselecek. Bu artışla birlikte çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimi ve işsizlik maaşı da zamlandı.
Yaklaşık 6 milyon asgari ücretlinin zammı belli oldu. Yeni asgari ücret yüzde8 zamlı olarak belirlendi. Halen net bin300 lira olan net asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretteki artışla birlikte tüm çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimi, işsizlik maaşı vedoğum-askerlik borçlanması tutarları da yükselmiş oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı. Bakan Müezzinoğlu, Komisyon'da olabildiğince ortak karar vermeye çalıştıklarını ve üçlü imza için uğraştıklarını belirterek, buna rağmen işçi kesiminin imzasını alamamalarına üzüldüğünü söyledi.
VERGİ DİLİMİNE GİRMEYECEK
Asgari ücretin yeni yılda da yılın tamamı için belirlendiğini ifade eden Müezzinoğlu, şu bilgileri verdi: "Hükümet olarak bütçe planlaması yaparken enflasyonu yüzde6.5 olarak hesaplamıştık. Asgari ücretteki artış oranını ise yaklaşık yüzde 8 olarak karara bağladık. Bu çerçevede brüt asgari ücret bin 777 lira 50 kuruş, net asgari ücret bin 404 lira 6 kuruş. Yani bin 300liraya 104 lira ilave edildi. Bu evli ve 3 çocuklu bir çalışanımız için yaklaşık net bin 500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Ben bu anlamda az veren candan, çok veren maldan. İnşallah malımız çoğaldığında çok veren kısmını da çözeriz. İnşallah işçi kardeşlerimiz de alın terinin bereketiyle geleceğe umut ve güvenli yürüyeceklerdir." Başbakan Yıldırım da asgari ücretliye müjdeyi verdi. Asgari ücretin 2017'devergi dilimine girmeyeceğini belirten Yıldırım, "Yıl boyuncasabit tutulacak.Farkı Maliye karşılayacak" dedi.
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