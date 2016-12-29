Zeytine yüzde 40 zam

Sofralık zeytinlerin zeytin sineği vuruğu sebebiyle lekeli olması fiyatları etkiledi. Kaliteli ve lekesiz zeytin bulmakta zorluk çekilmesi, fiyatların yüzde 35-40 artmasına sebep oldu. Zeytinyağı fiyatları ise bu yıl düştü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağı 15 ile 18 lira arasında satışa sunulurken, yeni mahsul çizik yeşil, siyah sele ve salamura zeytinlerin kilosu da 15 ile 18 lira arasında satılıyor. Sızma yağ 15 ila 18 liradan satılıyor. Zeytin ve yağ ticareti yapan Zafer Soykara, zeytinyağı ile zeytinin neredeyse aynı fiyata geldiğini söyledi.