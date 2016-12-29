Yol Durumu
  1. Tanesi 1.5 TL
  2. Promosyonda zaman kararı

Zeytine yüzde 40 zam

Zeytine yüzde 40 zam
Sofralık zeytinlerin zeytin sineği vuruğu sebebiyle lekeli olması fiyatları etkiledi. Kaliteli ve lekesiz zeytin bulmakta zorluk çekilmesi, fiyatların yüzde 35-40 artmasına sebep oldu. Zeytinyağı fiyatları ise bu yıl düştü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağı 15 ile 18 lira arasında satışa sunulurken, yeni mahsul çizik yeşil, siyah sele ve salamura zeytinlerin kilosu da 15 ile 18 lira arasında satılıyor. Sızma yağ 15 ila 18 liradan satılıyor. Zeytin ve yağ ticareti yapan Zafer Soykara, zeytinyağı ile zeytinin neredeyse aynı fiyata geldiğini söyledi.
Etiketler:
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar