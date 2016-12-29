Zeytine yüzde 40 zam

Sofralıkzeytinlerin zeytinsineği vuruğusebebiyle lekeliolması fiyatlarıetkiledi. Kalitelive lekesiz zeytinbulmakta zorlukçekilmesi, fiyatların yüzde 35-40artmasına sebep oldu. Zeytinyağı fiyatlarıise bu yıl düştü. Balıkesir'in Edremitilçesinde tezgahlarda 1 litre zeytinyağı 15ile 18 lira arasında satışa sunulurken,yeni mahsul çizik yeşil, siyah sele vesalamura zeytinlerin kilosu da 15 ile 18lira arasında satılıyor. Sızma yağ 15 ila18 liradan satılıyor. Zeytin ve yağ ticaretiyapan Zafer Soykara, zeytinyağı ile zeytininneredeyse aynı fiyata geldiğini söyledi.
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