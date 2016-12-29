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Tanesi 1.5 TL

Tanesi 1.5 TL
Kahverengi ların fiyatı, organik ve gezen tavuk yumurtalarını bile geçerek, tanesi 1.5 liraya ulaşan fiyatlardan satılıyor. Organik, gezen tavuk, omega-3 ve selenyum içerikli gibi türde olanları bile marketlerde 1 lira ve altında satılırken, tüketicilerin yoğun talep gösterdiği kahverengi yumurtalar adeta cep yakıyor. Üretim merkezlerinden Balıkesir'de beyaz yumurtanın kümesten çıkış son fiyatı tanede 27.5 ve kahverengide ise 30.5 kuruş şeklinde gerçekleşti. Söz konusu yumurtalardan beyazı, büyükşehirlerdeki marketlerde 40 ile 75 kuruş arasında satılırken, kahverenginin tanesi 1.5 liraya çıkıyor.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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