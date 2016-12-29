Promosyonda zaman kararı

11.6 milyon emekli, promosyonda muradına eriyor. Yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalarda sona gelindi. Artık her an kararın açıklanmasıbekleniyor. Ocak'ta da ödemelerin başlaması planlanıyor. Promosyon için BaşbakanBinali Yıldırım'ın devreye girmesi, ödeme tutarı konusunda emeklileri umutlandırıyor. Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı ve bankalar arasındaki görüşmelerde ulaşılan rakamın, yükselmesi bekleniyor. Emeklilerin gözü promosyon müjdesini açıklayacak Başbakan Yıldırım'a çevrilmiş durumda. Promosyonda tutarın maaşa göre değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. 'Maaşı bin liranın altında olanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş alanlar', 'maaşı 2 bin liranın üstünde olanlar' olmak üzere 3 ayrı kademelendirme yapıldığı, buna göre 3 promosyon tutarı olacağı belirtiliyor. Bu durumda emekliler, maaşının yer aldığı kademe için belirlenen promosyon ödemesini alacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Emeklilere, banka promosyonu 3'er periyotta ödenecek. Emekli, promosyon ödemesini alacağı bankayla 3yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmede, maaş alınan bankanın bu süre içinde değişmeyeceğine yönelik taahhüt yer alacak. Banka da imzanın atılmasının ardından emekliye promosyon ödemesini gerçekleştirecek. 3 yılın sonunda emekli yine bankayla sözleşme imzalayarak yeni 3 yıllık ödemesini alacak. 3 yıllık promosyonun p eşin ve toplu olarak mı verileceği, yoksa her yılın Ocak ayında olmak üzere 3 eşit taksitte mi ödeneceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak promosyonun tamamının ödeme süresinin başında peşinolarak verilmesi beklentisivar. Hem promosyonun ne kadar olacağı hem de nasıl ödeneceği, BaşbakanYıldırım'ın açıklamalarıyla belli olacak. Çalışmayı tamamlayıp Başbakan Yıldırım'a sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere promosyon müjdesini Başbakan'ın şekillendireceğini söylemişti.
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anlamıyorum devle madem bankalar zorluk çıkarıyor yıllardır üzerlerinden para kazandıkları emeklilere karşı. devlet yerleşim yerlerinde birer büro veya emeklilere has bankamatik yerleştirsin. emekli maaşınıı ordan alsın bankalarda avuçlarını yalasınlar. 12senedir maaş aldığım bir banka her ay 10tl altındakileri ödemiyerek bekletirken bir ayda ben şöyle düşündüm 9,80tllik farkı 10tl alayım verecekmi diye hemen nakit avans krediye geçmeye kalktı bankalardan kurtarın emeklileri
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