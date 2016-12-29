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’e 3 gün kaldı

Otomatik BES’e 3 gün kaldı
Kamu ve özel sektörde çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımını öngören süreç 1 Ocak'ta başlıyor. Yeni yılla birlikte sisteme ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan özel sektör işyerlerinde çalışanlar dahil edilecek. Personel sayısı 250-bin olan özel sektör firmaları ile kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'de, çalışan sayısı 100-249 olan işverene bağlı özel sektörde bulunanlar ise 1 Temmuz 2017'den itibaren sisteme geçecek. İstemeyen çalışanlar 2 ay sonra sistemden çıkacak.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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