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Milyonların gözü te

Milyonların gözü asgari ücrette
Yaklaşık 6.5 milyon çalışanı ilgilendiren bugün açıklanıyor. Hükümet, çalışanın enflasyonun altında artış almaması için tüm imkânları zorluyor. Sendikalar artış ve refah payı ile beraber 1500- 1600 lira isterken, iş dünyası da enflasyonun altında artış istiyor. Hükümet de yüzde 7-8 enflasyonu dikkate alarak yaklaşık 100 liralık artışa sıcak bakıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu da bin 300 lira olan asgari ücretin yeterli olmadığını, daha iyi olması gerektiğini ifade etmişti.

EN BÜYÜK ARTIŞ
Hükümet, bu yılın başından itibaren asgari ücreti yüzde 30'luk artışla bin 300 liraya çıkardı. Bu uygulama on yıl sonra asgari ücrette yaşanan en yüksek oranlı artış oldu. Asgari ücretlinin maaşından 70 lira kesinti yapılmaması da sağlandı.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe 01:17
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Hale Hale

2000 tl nin altına düşmemeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:23
Nihal Nihal

Annelerde çalışıyor asgari ücret en iyisi olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:22
Sibel Sibel

Asgari ücret 2000 tl nin altında olmamalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:22
Ebru Ebru

en az 1800 tl net olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:21
ahmet ahmet

EYT den haber bekliyor bu vatandaş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.12.2016 14:21
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