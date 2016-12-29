Milyonların gözü asgari ücrette

Yaklaşık 6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret bugün açıklanıyor. Hükümet, çalışanın enflasyonun altında artış almaması için tüm imkânları zorluyor. Sendikalar artış ve refah payı ile beraber 1500- 1600 lira isterken, iş dünyası da enflasyonun altında artış istiyor. Hükümet de yüzde 7-8 enflasyonu dikkate alarak yaklaşık 100 liralık artışa sıcak bakıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu da bin 300 lira olan asgari ücretin yeterli olmadığını, daha iyi olması gerektiğini ifade etmişti.
EN BÜYÜK ARTIŞ
Hükümet, bu yılın başından itibaren asgari ücreti yüzde 30'luk artışla bin 300 liraya çıkardı. Bu uygulama on yıl sonra asgari ücrette yaşanan en yüksek oranlı artış oldu. Asgari ücretlinin maaşından 70 lira kesinti yapılmaması da sağlandı.
kalan karakter 1000
2000 tl nin altına düşmemeli
Annelerde çalışıyor asgari ücret en iyisi olmalı
Asgari ücret 2000 tl nin altında olmamalı
en az 1800 tl net olmalı
EYT den haber bekliyor bu vatandaş
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.