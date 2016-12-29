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Fedakarlık istedi

THY yönetimi, 2017 zamlarının uygulanmamasını, aynı yılın sonunda kâr edilmesi durumunda geriye dönük yüzde 4+4 zam ve enflasyon ödenmesini teklif etti

Fedakarlık istedi
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Sendikanın Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile görüşen Ekşi, '2017'de Toplu İş Sözleşmesi'nde belirtilen zamların uygulanmaması, 2017 yılı sonunda kâr edilmesi durumunda geriye dönük yüzde 4+4 zammı ve enflasyon farklarının geri ödemesi' konusundaki taleplerini dile getirdi. Hava-İş de bu talebin üyelerle görüşmeden ve iş güvencesi alınmadan kabul edilmeyeceğini kaydetti. Havaİş'ten yapılan açıklamada, 2001'de THY yönetiminin benzer bir teklif yaptığı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Çalışanlardan 3 ay yüzde 10 kesilerek, çalışanların da fedakarlığı ile kriz dönemi atlatılmıştı. Sizlerden de gelen geri bildirimler neticesinde görüyoruz ki yaşadığımız bu zor süreçte; üyelerimiz, şirketleri için gerekli fedakarlığa hazır. Çalışanlarımıza soracağız ve kararı bildireceğiz."

Cevdet ÖZDEMİR
Etiketler:
  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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