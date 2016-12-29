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Artvin ve Hakkari’ye doğalgaz
BOTAŞ, Hakkari ve Artvin illeri boru hattı yapım işi için yeni yılın ilk aylarında ihaleye çıkılacağını duyurdu. doğalgaz boru hattı yapım işi, 8 Şubat'ta açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Uzunluğu yaklaşık 203 bin 803 metre olacak hat, 12 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak. Van sınırından Hakkari'ye ulaşacak boru hattının yapım süresi, yer tesliminden itibaren 720 gün olarak belirlendi. Ayrıca, gaz boru hattı Faz-1 ve Faz-2 yapım işleri için sırasıyla 12 Ocak ve 18 Ocak'ta açık ihale usulüyle ihaleye çıkılacak. Hattın ilk fazı, yaklaşık 78 bin 85 metre olacak.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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