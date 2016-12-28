Yılbaşı çılgınlığı

Yılbaşını kutlamak isteyenler için dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıktı. Lüks bir otelde 4 kişinin faturası daire fiyatını buluyor. Vatandaş evde kalacağını belirtirken, yurt dışında yeni yıla girmek isteyen zenginlerin sayısı bu yıl arttı
Yeni yıl için geri sayım başladı. 2017'ye sayılı günler kala yılbaşını kutlamak isteyenler de bütçelerine göre program yapmaya başladı. Bu yıl vatandaş evde kalmayı tercih ederken; yurt dışında kutlama yapacakların sayısındaki artış dikkat çekti. Zenginlerin tercihi en çok Paris,Roma ve Dubai gibi merkezler oldu. Yurt içinde kalmak isteyen zenginlerin tercihleri ise Uludağ,Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe gibi kayak merkezleri oldu. Bu otellerdeki gecelik fiyatlar da 400 liradan başlayarak, verilen hizmete göre 2-3 bin liraya kadar yükseliyor. İstanbul'daki restoran ve eğlence mekanı işletmecileri, rezervasyonlarda düşüş olduğunu belirtirken; belediyelerin yılbaşı konserlerinin ve sokak konserlerinin de bu yıl azaldığı görüldü. Öte yandan havayolu firmaları da yılbaşını fırsata dönüştürdü. Bu hafta bilet fiyatları geçtiğimiz haftaya göre yüzde 200 yükseldi. Yılbaşını kutlamak isteyenler için fatura şöyle oluşuyor: biletler uçtu!
4 KİŞİLİK SOFRA 500 LİRA:
Vatandaş evde bir sofra hazırlarsa rakam 500 lirayı buluyor.
RESTORANDA BİN 200 LİRA: Yeni yıla bir eğlence mekanında girmek isteyenlerin ise kesenin ağzını açması gerekiyor. Orta halli bir kutlama için bir kişinin en az 300lirayı kenara ayırması gerekiyor.
SÜİT ODADA 4 KİŞİ 360 BİN LİRA:
Eğer lüks bir otelde eğlenmek isteniyorsa, ciddi bir meblağı gözden çıkarmak gerekiyor. 2 kişinin lüks bir otelde yeni yıl eğlencesi ve süit odada konaklama fiyatı, 180 bin lirayı bulabiliyor. Sayı 4 kişi olduğunda bir ev bedeli otelde bırakılıyor.
PARİS'TE 7 BİN LİRA:
Yeni yıla Paris'te girmek isteyenlerin ise cüzdanlarını iyice açması gerekecek. 2 kişi hafta sonunu Paris'te geçirip dönmek isteyenlerin sadece uçak bileti için en az 3 binlira ayırması gerekiyor. 2 gece konaklama ve eğlencenin faturası ise en az 4 bin lira. 2 kişinin gidişdönüş Dubai bileti 3bin 500, Roma bileti ise 2 bin liradan başlıyor. Konaklama için Dubai'de 3 bin500, Roma'da 3bin 750 lira bütçe ayırmak gerekiyor.
4 KİŞİLİK FATURA Evde................................ 500 lira
Restoranda.............. Bin 200 lira Lüks otelde...............360 bin lira
Paris'te......................... 14 bin lira
JET SET SINIRI AŞTI
Jet sosyetenin yılbaşı tercihi Fransa'nın ünlü Courchevel kayak merkezi oldu. Prens William ve Kate Middleton, Beckham'lar, Suudi ve Fas kraliyet aileleri, Roman Abramoviç, Giorgio Armani, Christina Aguilera, George Clooney gibi dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Courchevel, ultra zenginlerimizi de ağırlayacak. Courchevel, mönülerinde Türkçe'nin olduğu Michelin yıldızlı restoranları, geceliği 40 bin euro (144 bin TL) olan süit odaları, kadehi bin 500 TL olan viskileri ile pahada sınır tanımıyor. Lüksün ön planda tutulduğu Courchevel'deki oteller, SPA'lar, kayak odaları, restoranlar, bar ve kulüplerde adım başı milyonerlere veya ünlülere rastlanıyor.
kalan karakter 1000
Zengin insanlarımız dinimizin zengin manevi yönünü düşünüp Müslüman kardeşlerimizin her yerde ezildiğini şehit edildiğini yoksul perişanlık içinde yaşadığını görüp yurt dışındaki bu harcamalarını Müslüman kardeşleri için yapmanın sevabını almalarını isterdik.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.