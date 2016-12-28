Ucuz gıda hamlesi

Hükümet, Merkez Bankası'nınenflasyonun önemli etkenleri arasındagösterdiği gıda fiyatlarını aşağı çekmekiçin önemli bir adım daha attı. Gıda İzlemeKomitesi yeni dönemde etkin tarımfinansman modelleri geliştirecek, ihtiyacagöre haftada bir toplanacak, arz-fiyatoluşumunu destekleyecek veri bazlıizleme sistemi kuracak. Üretici birliklergüçlendirilecek, tarım sektöründekivergi ve teşvikler yenidendüzenlenecek. Konuya ilişkin Başbakanlıkgenelgesine göre; Komite'ninaldığı kararların uygulanması, takibive koordinasyonunu Merkez Bankasıyürütecek. Tarımsal ürün piyasalarınıngünlük takibi için erken uyarı sistemikurulurken, gıda ürünlerinde sağlıklı fiyatoluşumu sağlanacak. Üretimden dağıtımzincirindeki tüm evrelerde yaşanan sorunlarınfiyatlar üzerindeki etkisi düşürülecek.Komite iki ayda bir ya da gerektiğindetalep üzerine en geç bir hafta içindetoplanacak. Görev alanı ile ilgili konularıgörüşerek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'narapor sunacak.
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Genetiği değiştirilmiş GDO lu gıdalar yaşantımıza tamamında girmiştir.Her vatandas hasta.Devlet tedbirleri ve denetimleri yakın gelecekte almaz ise,organ hastalıkları ve mideleri delinenler ve obezite ile karsı karsıya kalarak,erken ölümlerin önüne geçemeyecektir.Yapılan testlerde,GDO lu gıdalarda bulunan kimyasallar ile hayvanların öldüğü görülmüstür.Organik gıda üretimine geçmeliyiz.
istanbulda 60tl ye kıyma130 tl ye diğer çeşitleri satan dükkanlar var bunları kim denetler.
üretim planlaması yapılmadan bu kopnuda kimse bir şey yapamaz. tarımsal üretim devlet politikası olmalı herkes kafasına göre bir önceki yıl para etti diye ekim yaparsa daha çooook ağlarız çiftcimiz rezil olur aracılar cebini doldururu. devlet ihtiyacı belirleyip ekim politikası yapmalı ZİRAAT ODALARI NE İŞ YAPAR İŞLERİ ÇİFTCİ BELGESİ VERİP PARA ALMAK MIDIR HAKEZA ZİRAAT ODASI.
Tarlada 1 kuruş olan ürün büyük kentlere gelince 3-5 kuruşa halka satılıyor. Çiftçi de yıllardır emeğinin tam karşılığını alamadığı için hayat küsmüş. Düşünebiliyormusunuz, istanbulda tabldot işi yapan firma anadoludan arazi kiralayıp ceviz üretim işine giriyor. Hakeza, çiftçi ekimi bırakmış, kendi karnını doyuracak kadarına ekiyor. Uzun lafın kısası, işini yapanlar hayata küsmüş artık hiçbirşey umurlarında değil.
kimse halkı kandırmasın. bana bir gün yetki versinler sebze meyve fiyatlarını bir günde yarı yarı düşürürüm ve ziraat odası nı kapatırım. nasıl mı? hal yasasını kaldırırım, üretici malını pazarda kendi satar.
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