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Ucuz gıda hamlesi

Hükümetten ucuz gıda hamlesi
Hükümet, Merkez Bankası'nın un önemli etkenleri arasında gösterdiği gıda fiyatlarını aşağı çekmek için önemli bir adım daha attı. Gıda İzleme Komitesi yeni dönemde etkin tarım finansman modelleri geliştirecek, ihtiyaca göre haftada bir toplanacak, arz-fiyat oluşumunu destekleyecek veri bazlı izleme sistemi kuracak. Üretici birlikler güçlendirilecek, tarım sektöründeki vergi ve teşvikler yeniden düzenlenecek. Konuya ilişkin Başbakanlık genelgesine göre; Komite'nin aldığı kararların uygulanması, takibi ve koordinasyonunu Merkez Bankası yürütecek. Tarımsal ürün piyasalarının günlük takibi için erken uyarı sistemi kurulurken, gıda ürünlerinde sağlıklı fiyat oluşumu sağlanacak. Üretimden dağıtım zincirindeki tüm evrelerde yaşanan sorunların fiyatlar üzerindeki etkisi düşürülecek. Komite iki ayda bir ya da gerektiğinde talep üzerine en geç bir hafta içinde toplanacak. Görev alanı ile ilgili konuları görüşerek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na rapor sunacak.

HAZAL ATEŞ
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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GDO YA YASAK GDO YA YASAK

Genetiği değiştirilmiş GDO lu gıdalar yaşantımıza tamamında girmiştir.Her vatandas hasta.Devlet tedbirleri ve denetimleri yakın gelecekte almaz ise,organ hastalıkları ve mideleri delinenler ve obezite ile karsı karsıya kalarak,erken ölümlerin önüne geçemeyecektir.Yapılan testlerde,GDO lu gıdalarda bulunan kimyasallar ile hayvanların öldüğü görülmüstür.Organik gıda üretimine geçmeliyiz.

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evet3
hayır0
cevapla 28.12.2016 11:14
istanbullu istanbullu

istanbulda 60tl ye kıyma130 tl ye diğer çeşitleri satan dükkanlar var bunları kim denetler.

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evet2
hayır0
cevapla 28.12.2016 11:12
ismail-antalya ismail-antalya

üretim planlaması yapılmadan bu kopnuda kimse bir şey yapamaz. tarımsal üretim devlet politikası olmalı herkes kafasına göre bir önceki yıl para etti diye ekim yaparsa daha çooook ağlarız çiftcimiz rezil olur aracılar cebini doldururu. devlet ihtiyacı belirleyip ekim politikası yapmalı ZİRAAT ODALARI NE İŞ YAPAR İŞLERİ ÇİFTCİ BELGESİ VERİP PARA ALMAK MIDIR HAKEZA ZİRAAT ODASI.

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evet3
hayır0
cevapla 28.12.2016 10:56
Oğuz &#199;elikdemir Oğuz Çelikdemir

Tarlada 1 kuruş olan ürün büyük kentlere gelince 3-5 kuruşa halka satılıyor. Çiftçi de yıllardır emeğinin tam karşılığını alamadığı için hayat küsmüş. Düşünebiliyormusunuz, istanbulda tabldot işi yapan firma anadoludan arazi kiralayıp ceviz üretim işine giriyor. Hakeza, çiftçi ekimi bırakmış, kendi karnını doyuracak kadarına ekiyor. Uzun lafın kısası, işini yapanlar hayata küsmüş artık hiçbirşey umurlarında değil.

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evet6
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:32
vefa vefa

kimse halkı kandırmasın. bana bir gün yetki versinler sebze meyve fiyatlarını bir günde yarı yarı düşürürüm ve ziraat odası nı kapatırım. nasıl mı? hal yasasını kaldırırım, üretici malını pazarda kendi satar.

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evet6
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:00
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