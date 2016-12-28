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’de yıkım var!

Mahmutbey’de yıkım var!
İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Mahmutbey'de elektronik serbest geçiş sisteminin uygulamaya konulmasının ardından artık kullanılmayan eski gişelerin yıkım işlemi sürüyor. Trafiğin aktığı 8 şerit dışındaki yıkım işlemleri çok büyük ölçüde tamamlandı. Ancak serbest geçiş sisteminin bulunduğu 4'er şeritlik bölümdeki eski ler halen yerinde duruyor. Bu bölümlerdeki yıkım işlemlerinin trafiği çok fazla aksatmadan yapılmaya çalışılacağı öğrenildi. Eski kullanılmayan gişelerin tamamen kalkmasının ardından ise serbest geçiş sisteminin bölge trafiğine etkisi gerçek anlamda ortaya çıkacak.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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