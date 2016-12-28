Mahmutbey’de yıkım var!

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Mahmutbey'de elektronik serbest geçiş sisteminin uygulamaya konulmasının ardından artık kullanılmayan eski gişelerin yıkım işlemisürüyor. Trafiğin aktığı 8 şerit dışındaki yıkım işlemleri çok büyük ölçüde tamamlandı. Ancak serbest geçiş sisteminin bulunduğu 4'er şeritlik bölümdeki eski gişeler halen yerinde duruyor. Bu bölümlerdeki yıkım işlemlerinin trafiği çokfazla aksatmadan yapılmayaçalışılacağı öğrenildi. Eski kullanılmayan gişelerin tamamen kalkmasının ardından ise serbest geçişsisteminin bölge trafiğine etkisi gerçek anlamda ortaya çıkacak.
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