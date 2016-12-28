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Fiş vermeyene 210 lira ceza

Fiş vermeyene 210 lira ceza
Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ücret sınırları ve ceza miktarları, 2017 yılında uygulanmak üzere yüzde 3.83 artırıldı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan genel tebliğine göre; gelecek yıl, fatura ya da perakende satış fişi alınmaması veya verilmemesi durumunda 210 lira ceza ödenecek. Vergi usulsüzlükleri ve cezalarına ilişkin sınır ise birinci derece vergi usulsüzlüklerinde sermaye şirketleri için 130, bunun dışındaki tüccar ve meslek erbabı için 80, ikinci sınıf tüccarlar için 40 lira olarak belirlendi. Tebliğe göre, fatura kullanma zorunluluğu 900 lira olarak belirlendi.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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