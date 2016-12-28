Fiş vermeyene 210 lira ceza

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ücret sınırları ve ceza miktarları, 2017 yılında uygulanmak üzere yüzde 3.83 artırıldı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre; gelecek yıl, fatura ya daperakende satış fişi alınmaması veyaverilmemesi durumunda 210 liraceza ödenecek. Vergi usulsüzlükleri ve cezalarına ilişkin sınır ise birinci derece vergi usulsüzlüklerinde sermaye şirketleri için 130, bunun dışındaki tüccar ve meslek erbabı için 80, ikinci sınıf tüccarlar için 40 lira olarak belirlendi. Tebliğe göre, fatura kullanma zorunluluğu 900 lira olarak belirlendi.
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