Emeklinin zam günü

Yeni yılda tüm emeklilerin maaşı değişecek. Ocak'ta 11.6milyon emeklinin maaşına zam yapılacak. Zam oranları için 3 Ocak kilit tarih. Bu nedenle emekliler, bu tarihi heyecanla beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp alamayacağını ortaya koyacak. 2016'nın ikinci 6 aylıkdöneminde enflasyon ne kadar gerçekleşmişse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı oranı da o kadar olacak. Ayrıca 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde5'i aşarsa, memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ek olarak fark da alacak. Yüzde 5'i aşan kısım, yüzde 3'lük artışa eklenecek.
5 AYLIK ORAN YÜZDE 3.04
Şu ana kadar gerçekleşen veriler zam oranları konusunda ipuçlarını veriyor. Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 3.04 olarak gerçekleşti. Kesin rakamın ortaya çıkması için sadece Aralıkayı enflasyonunun belli olması gerekiyor. Vergi ve kur yükselişi nedeniyle otomobil, içki ve sigarada yaşanan fiyat artışlarının Aralık enflasyonuna etki edeceğini belirten uzmanlar, bu doğrultuda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'eyakın çıkabileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın bu dönem için enflasyon tahmini de yüzde 3.73. Eğer 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.73 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı da bu olacak. Bu tahminle memur emeklisi fark alamayacak.
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promosyon vermezlerrrr...umurlarında bile değil emekliler..yumurta bile yüzde yüz artmış..bide enflasyon yok derler..komedi
promosyon ne oldu hani tamamdı yoksa üzerine soğuk sumu içek
Rakamlarla oynandığı için enflasyon rakamları düşük çıkacak. Pazardaki enflasyonu dikkate alın lütfen.
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