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nin günü

ler 3 ’a kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı veriler; ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak mını, emeklilerinin ise enflasyon farkını ortaya koyacak

Emeklinin zam günü
Yeni yılda tüm lerin ı değişecek. Ocak'ta 11.6 milyon emeklinin maaşına zam yapılacak. oranları için 3 Ocak kilit tarih. Bu nedenle emekliler, bu tarihi heyecanla beklemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler; ve Bağ- Kur emeklilerinin zammını, emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp alamayacağını ortaya koyacak. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon ne kadar gerçekleşmişse, SSK ve emeklilerinin Ocak zammı oranı da o kadar olacak. Ayrıca 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa, memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ek olarak fark da alacak. Yüzde 5'i aşan kısım, yüzde 3'lük artışa eklenecek.

5 AYLIK ORAN YÜZDE 3.04
Şu ana kadar gerçekleşen veriler zam oranları konusunda ipuçlarını veriyor. Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 3.04 olarak gerçekleşti. Kesin rakamın ortaya çıkması için sadece Aralık ayı enflasyonunun belli olması gerekiyor. Vergi ve kur yükselişi nedeniyle otomobil, içki ve sigarada yaşanan fiyat artışlarının Aralık enflasyonuna etki edeceğini belirten uzmanlar, bu doğrultuda yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'e yakın çıkabileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın bu dönem için enflasyon tahmini de yüzde 3.73. Eğer 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.73 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı da bu olacak. Bu tahminle memur emeklisi fark alamayacak.

3 OCAK KİLİT TARİH
Emeklilerin Ocak'ta alacakları zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamıyla hesaplanacak.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ayfer şen ayfer şen

promosyon vermezlerrrr...umurlarında bile değil emekliler..yumurta bile yüzde yüz artmış..bide enflasyon yok derler..komedi

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.12.2016 12:06
r&#252;z gar rüz gar

promosyon ne oldu hani tamamdı yoksa üzerine soğuk sumu içek

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 28.12.2016 08:43
tulipano tulipano

Rakamlarla oynandığı için enflasyon rakamları düşük çıkacak. Pazardaki enflasyonu dikkate alın lütfen.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 28.12.2016 08:38
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