Dikkat vergiler değişti

▼ 2016 yılı için 46 lira olan Özel İletişim Vergisi, gelecek yıldan itibaren 47 lira olarak uygulanacak.
▼ Motorlu Taşıtlar Vergisi, motor hacmine göre yeniden belirlendi.
▼ Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak. Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek. Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.
▼ Veraset ve intikallerde uygulanacak istisna tutarları; evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176 bin 600 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 4 bin 68 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4 bin 68 lira olarak dikkate alınacak. ▼ 2016 ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017'ye ait emlak vergi değerlerinin hesabı, 2016 yılı vergi değerlerinin yüzde 3.83 artırılmasıyla bulunacak.
HARÇLAR DEĞİŞTİ
▼ Pasaport harçları, yeni yılda yüzde 3.83 zamlı olacak. Ödenecek tutar; 6 aya kadar olanlarda 120.10 lira, 1 yıl için olanlarda 175.50 lira, 2 yıl için olanlarda 286.40 lira, 3 yıl için olanlarda 406.70 lira, 3 yıldan fazla sürelilerde ise 513.10 liraya yükselecek. Sürücü belgesi harçları da 1 Ocak'ta zamlanıyor. Harç; A, F, H sınıfı olanlar için 143.70 lira, B sınıfı olanlar için 433.10 lira, uluslararası olanlar için 288.60 lira, diğerlerinde 722.50 lira olacak.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YANDI
▼ 1 Ocak'tan itibaren trafik cezaları da yüzde 3.83 zamlı olacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206.5 lira olacak .Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 876 lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası bin 99 lira olacak. Emniyet kemeri takmayanlara 96.4 lira ceza kesilecek.
TABLOYA GÖRE ÖDEME YAPIN
▼ Otomobil sahipleri yeni yılda yeni vergi ücretleri ile karşılaşacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak ve Temmuz'da iki taksitte ödenecek.
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