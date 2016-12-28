At yarışları özelleştiriliyor

Uzun süredir gündemde olan at yarışlarının özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı, önceki gün Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldı. Taslağa göre; yurt içindeki ve yurt dışındaki at yarışları birlikte yada ayrı ayrı özelleştirilecek. Bakanlık, at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş ya da kullanılan taşınmazlar ve üzerindeki yapı ve tesisleri sözleşme süresince lisans sahibinin kullanımına sunulacak. Özelleştirmenin varlık fonu mu yoksa özelleştirme kapsamında mı yapılacağına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konu da netleştirilip taslak imzaya açılacak ve TBMM'ye sevk edilecek.
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