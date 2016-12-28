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özelleştiriliyor

At yarışları özelleştiriliyor
Uzun süredir gündemde olan nın özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı, önceki gün Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldı. Taslağa göre; yurt içindeki ve yurt dışındaki at yarışları birlikte ya da ayrı ayrı özelleştirilecek. Bakanlık, at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş ya da kullanılan taşınmazlar ve üzerindeki yapı ve tesisleri sözleşme süresince lisans sahibinin kullanımına sunulacak. nin varlık fonu mu yoksa özelleştirme kapsamında mı yapılacağına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konu da netleştirilip taslak imzaya açılacak ve 'ye sevk edilecek.
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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