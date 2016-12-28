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artıyor

Asgari ücret artıyor
Mehmet Müezzinoğlu, Komisyonu'nun son toplantısı öncesi, bin 300 liranın yeterli olmadığını söyledi. Müezzinoğlu, hem işçi hem de işvereni mutlu edecek bir çözüm istediklerini ifade etti. Rakam en geç yarın belli olacak. Müezzinoğlu, Keşan'da katıldığı toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmalarını en geç yarın bitireceğini ve asgari ücreti açıklayacaklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün için asgari ücret bin 300 lira. Önümüzdeki 3 gün sonra ne olacak, onu ben de henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine, iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. İstiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300'ü, kapanan işyerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız."

PROMOSYON MÜJDESİ BAŞBAKAN'DAN
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, bir gazetecinin, "Yeni yılda ye müjdesi olacak mı?" sorusuna ise Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin baştacı olduğunu, o müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım'ın şekillendireceğini vurguladı.

'A İÇİN PLANLAMA YAPIYORUZ'
Taşeron işçilere kadro için "Bir süre daha sabredecekler. Şu an verdiğimiz sözün planlamasını yapıyoruz" diyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Ancak önemli olan alın teriyle, namusunuzla emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işinizin var olmasıdır. Şu anda o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah sözümüzü en kısa sürede tutacağız."
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  • 28 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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eyt eyt

eyt çözüm bekliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 28.12.2016 09:44
Selma Selma

Sayin çalisma bakanim sigorta öncesi dogum borçlanmasini bekliyen annelere planiniz yokmu prim gün sayisi ve çalisma süresi eksik olan anneler nasil emekli olacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır4
cevapla 28.12.2016 08:14
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