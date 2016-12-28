Asgari ücret artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, Asgari ÜcretKomisyonu'nun son toplantısı öncesi, bin 300liranın yeterli olmadığını söyledi.Müezzinoğlu, hem işçi hem deişvereni mutlu edecekbir çözüm istedikleriniifade etti. Rakam en geçyarın belli olacak.Müezzinoğlu, Keşan'dakatıldığı toplantıda,Asgari ÜcretKomisyonu'nunçalışmalarınıen geç yarınbitireceğinive asgariücretiaçıklayacaklarını aktararak, sözlerine şöyledevam etti:"Bugün için asgari ücret bin 300 lira.Önümüzdeki 3 gün sonra neolacak, onu ben de henüzbilmiyorum. İşverenle ve işçitemsilcilerimizle konuşuyoruz.Burada bir tarafın kısasüreli mutlu olması ve geçicimutluluklar yerine, ikitarafın da birlikte az da olsamutlu olduğu ama kalıcıve sürdürülebilir yarınlarıplanlamak istiyoruz.İstiyoruz ki işçimizinstandardı yükselsin, istiyoruzki işverenimizin de dünyaylarekabeti kaybolmasın. İşverenrekabeti kaybettiği an bırakınbin 300'ü, kapanan işyerleri,işsiz kalan çalışanlarımızlakarşı karşıya kalırız. Bin 300 lirayeterli değil. Daha iyi olması gerekir.Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyibüyüterek, dünyayla rekabettedaha güçlü olarak ve büyüyenekonomide,çoğalanyatırımlardadaha çokistihdam alanlarıüreterek inşallahbunu daha iyinoktalara taşıyacağız."
PROMOSYON MÜJDESİ BAŞBAKAN'DAN
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, bir gazetecinin, "Yeni yılda emekliye promosyon müjdesi olacak mı?" sorusuna ise Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin baştacı olduğunu, o müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım'ın şekillendireceğini vurguladı.
'TAŞERONA KADRO İÇİNPLANLAMA YAPIYORUZ'
Taşeron işçilere kadro için "Bir süre daha sabredecekler. Şu an verdiğimiz sözün planlamasını yapıyoruz" diyen Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Ancak önemli olan alın teriyle, namusunuzla emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işinizin var olmasıdır. Şu anda o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah sözümüzü en kısa sürede tutacağız."
kalan karakter 1000
eyt çözüm bekliyor
Sayin çalisma bakanim sigorta öncesi dogum borçlanmasini bekliyen annelere planiniz yokmu prim gün sayisi ve çalisma süresi eksik olan anneler nasil emekli olacak
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