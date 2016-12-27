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Yılda 73 milyon kWh tasarruf

Yılda 73 milyon kWh tasarruf
Turkcell, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünler sayesinde günde yaklaşık 200 bin kWh, yılda ise 73 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine de katkı da bulunacak. Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, "5G'nin getireceği en önemli yeniliklerden birisi enerji tasarrufu alanında olacak. Şimdiden daha az enerji kullanan ürünler ile hem altyapımızı geleceğe hazırlıyoruz, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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