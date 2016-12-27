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Vergide nakit yerine kart dönemi

Vergide nakit yerine kart dönemi
Kamu alacaklarının tahsilinde elektronik ödeme yaygınlaştırılırken, nakit para kullanımı minimuma iniyor. Vergi dairelerinin tahsilatını yaptığı 300'ün üzerindeki gelir türünün de ile tahsil edilmesi planlanıyor. Yeni model ile hem kayıt dışı ile daha etkin mücadele edilmesi hem de sahte para ile işlemin ve rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen çalışma ile her türlü idari para cezaları, ücret ve gelir kazançları yeni dönemde bankacılık sistemi üzerinden yapılacak. Kamunun işlemlerinde nakit paranın kaldırılmasına yönelik çalışmaların yeni yılda hız kazanacağına dikkat çeken GİB kaynakları, "Her şeyin sistemden ödenmesi planlanıyor" dedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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